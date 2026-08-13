Блогер Лерчек будет проходить терапию от рака пожизненно

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, будет пожизненно проходить таргетную терапию в рамках лечения рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из ее окружения.

Чекалина проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

«Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели», — рассказала собеседница информагентства.

Таргетная терапия относится к перспективным методам молекулярной медицины. Препараты разрабатываются под конкретный мутировавший ген раковой клетки данного вида опухоли.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условного срока, обязал выплатить штраф в 765 млн рублей и запретил администрировать сайты в течение трех лет. Сама Чекалина отрицала вину и просила не назначать большой штраф, ссылаясь на отсутствие средств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лерчек подала жалобу на приговор и попросила ее оправдать.