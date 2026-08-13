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Общество

Больше тысячи свиней погибло при пожаре в Забайкалье

В Забайкалье более тысячи животных погибло при пожаре на свинокомплексе
Shutterstock

Около 1200 свиней погибли во время пожара, произошедшего в ночь на 13 августа на территории свинокомплекса в поселке Маккавеево Читинского округа. Об этом сообщило ГУ МЧС Забайкальского края на своем сайте.

Горели три животноводческих корпуса, огнем была охвачена территория площадью 800 квадратных метров. В тушении принимали участие 19 человек и семь единиц техники. Пожар был ликвидирован в 02:24 (20:24 мск). На данный момент проводится проливка и разбор конструкций.

«По оперативным данным в пожаре погибло около 1200 свиней, 300 животных персоналу свинокомплекса удалось спасти», — говорится в сообщении.

Предварительно, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание. Точную причину устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора.

12 августа пожар на площади 1800 квадратных метров произошел в ангаре в Красноярском крае.

Ранее паром с более чем сотней пассажиров на борту загорелся в районе Бали.

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