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Общество

Паром с более чем сотней пассажиров на борту загорелся в районе Бали

Reuters: пожар произошел на пароме с пассажирами, следовавшем с Бали на Ломбок
Zula Albab/Shutterstock/FOTODOM

Паром, на борту которого находятся около 130 человек, загорелся в районе индонезийского острова Бали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных официальных лиц.

По данным агентства, огонь охватил судно, когда оно находилось в водах близ острова Ломбок.

«Проводится эвакуация пассажиров», — говорится в материале.

В местных СМИ появилась информация о том, что на борту находятся 114 пассажиров и 17 членов экипажа. К их эвакуации привлекли более 200 специалистов.

По данным агентства, паром следовал с Бали на Ломбок. Информация о причинах возгорания к текущему моменту не поступала.

2 августа пожар произошел на индонезийском пароме Mutiara Sentosa 2 в Мадурском проливе. Как рассказал глава поисково-спасательного управления города Сурабаи Нананга Сигита, на борту находился 271 человек — пассажиры и члены экипажа. Паром следовал по маршруту Сурабая — Макассар и загорелся, когда находился у побережья острова Мадура. В результате ЧП не менее пяти человек получили несовместимые с жизнью травмы. Еще 41 человек числился пропавшим без вести. Власти начали расследование, которое должно занять несколько недель.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся контейнеровоз с людьми на борту.

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