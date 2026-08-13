Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

На побережье Сальвадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Сальвадора
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на побережье Сальвадора. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 69 км к юго-западу от города Чирилагуа. Очаг залегал на глубине 56 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

10 августа на территории Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр стихийного бедствия располагался в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в населенных пунктах Манисалесе и Перейре. В результате природного катаклизма обрушилось большое количество домов. В стране объявили чрезвычайное положение, аэропорты приостановили обслуживание рейсов. Глава государства Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее посольство РФ в Колумбии рассказало, поступала ли информация о пострадавших при землетрясении россиянах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!