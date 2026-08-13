На побережье Сальвадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на побережье Сальвадора. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 69 км к юго-западу от города Чирилагуа. Очаг залегал на глубине 56 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

10 августа на территории Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр стихийного бедствия располагался в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в населенных пунктах Манисалесе и Перейре. В результате природного катаклизма обрушилось большое количество домов. В стране объявили чрезвычайное положение, аэропорты приостановили обслуживание рейсов. Глава государства Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее посольство РФ в Колумбии рассказало, поступала ли информация о пострадавших при землетрясении россиянах.