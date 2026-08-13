В МВД рассказали, кем чаще всего представляются мошенники

В МВД заявили, что мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб

Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, государственных ведомств и спецслужб. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники сообщают своим жертвам о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы.

«Используя методы запугивания, психологического давления и изоляции человека от родственников и знакомых, мошенники добиваются полного подчинения своим указаниям», — добавили в ведомстве.

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель до этого объяснил, как защитить свои деньги от мошенников.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и push-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию.

Ранее в МВД РФ перечислили основные приемы телефонных мошенников.