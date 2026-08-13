В ОП предложили новую схему приоритетного поступления в вузы

При поступлении в вузы необходимо учитывать результаты ЕГЭ и олимпиад. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

«Может быть, в вуз принимать по схеме: «ЕГЭ плюс победа в олимпиаде», нежели только ЕГЭ, или нежели только победа в олимпиаде», — сказал он.

По его словам, выиграть предметную олимпиаду так же сложно, как и сдать госэкзамен на 100 баллов.

При этом Гриб считает, что усложнять ЕГЭ не следует, так как он уже достаточно сложный, а число выпускников, получивших максимальный результат — небольшое. В тоже время количество олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в вузы, можно сократить, заключил замсекретаря ОП.

До этого общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский заявил, что единый государственный экзамен стоит заменить электронным портфолио выпускника, в котором будут содержатся все его работы, проекты и достижения за годы обучения.

Ранее Рособрнадзор ответил на предложение усложнить задания ЕГЭ.