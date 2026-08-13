Мошенники стали отправлять россиянам фишинговые «открытки» перед Медовым Спасом

Мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах.

«Ссылки в мессенджерах, предложения «скачать прайс», «открыть открытку», «проверить заказ по номеру» — это типичные фишинговые крючки», — говорится в заявлении.

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель до этого объяснил, как защитить свои деньги от мошенников.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и push-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию.

Ранее в МВД РФ перечислили основные приемы телефонных мошенников.