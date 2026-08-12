Знакомый из соцсетей три месяца насиловал школьницу и наносил ей ножевые ранения

В Индии знакомый из соцсетей три месяца насиловал и шантажировал школьницу

В Индии 16-летняя девушка три месяца находилась в «цифровом рабстве» у 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает AajTak.in.

По данным издания, несовершеннолетняя познакомилась с юношей в соцсетях. В какой-то момент преступник стал оказывать на нее давление, угрожая во время постоянных звонков.

Изначально он попросил ее подняться на террасу его квартиры и начать видеозвонок, но девушка отказалась, после чего молодой человек стал угрожать публикацией ее непристойных фото. Пострадавшая подчинилась.

Позже преступник стал насиловать школьницу. Также он принуждал девушку спать под его кроватью, избивал ремнем и нанес 20 ножевых ранений. Вероятно, он привязывал пленницу к предметам как собаку.

Мужчина постоянно следил за пострадавшей и наблюдал за ней через мобильный телефон. В какой-то момент юноша надолго пленил школьницу, и ее семья забила тревогу.

В результате ее освободили полицейские. Молодого человека арестовали, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что подростки изнасиловали школьницу и опубликовали видео процесса в соцсетях.