Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Для гостей Международного фестиваля молодежи подготовили около 650 мероприятий

Паслер назвал безопасность одним из приоритетов Международного фестиваля молодежи
Денис Паслер/MAX

Особое внимание при проведении Международного фестиваля молодежи будет уделено безопасности. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, меры будут приняты для защищенности объектов и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«Сегодня вместе с председателем организационного комитета Международного фестиваля молодежи, первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели основные объекты, где пройдет это масштабное молодежное событие – кампус Уральского федерального университета и Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Остается меньше месяца до приезда в Свердловскую область первых гостей – волонтеров фестиваля», — написал он в канале в мессенджере Max.

Паслер уточнил, что на совещании под председательством Кириенко обсудили организацию фестиваля. В мероприятии участвовали федеральные и региональные службы и ведомства, а также представители бизнеса.

Он напомнил, что для участников из 190 стран подготовили программу с креативными лабораториями и мастерскими в сферах цифровизации и ИТ, науки и образования. В нее также вошли площадки творчества и спорта и мероприятия во взаимодействии с «Движением первых».

«Гостей Среднего Урала ждут гастрономический фестиваль, кинопоказы, выступления признанных в России и за рубежом экспертов, концертные и шоу-программы. Специальный блок программы, включающий театральные показы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы, познакомит с культурой стран-участниц фестиваля», — отметил Паслер.

За все дни МФМ проведут порядка 650 мероприятий. На площадках выступят около двух тысяч артистов. В программе «Горожане» уже зарегистрировались свыше 7 тыс. жителей области. Телевизионные трансляции церемоний открытия и закрытия увидят зрители всей России.

«Кириенко отметил, что к Международному фестивалю молодежи будет приковано внимание не только всей России, но и мира. Нам важно не только гостеприимно встретить 10 тыс. участников, показать им Урал, но и сделать для каждого пребывание в регионе комфортным, безопасным, интересным и незабываемым», — добавил губернатор.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!