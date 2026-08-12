Для гостей Международного фестиваля молодежи подготовили около 650 мероприятий

Особое внимание при проведении Международного фестиваля молодежи будет уделено безопасности. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, меры будут приняты для защищенности объектов и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«Сегодня вместе с председателем организационного комитета Международного фестиваля молодежи, первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели основные объекты, где пройдет это масштабное молодежное событие – кампус Уральского федерального университета и Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Остается меньше месяца до приезда в Свердловскую область первых гостей – волонтеров фестиваля», — написал он в канале в мессенджере Max.

Паслер уточнил, что на совещании под председательством Кириенко обсудили организацию фестиваля. В мероприятии участвовали федеральные и региональные службы и ведомства, а также представители бизнеса.

Он напомнил, что для участников из 190 стран подготовили программу с креативными лабораториями и мастерскими в сферах цифровизации и ИТ, науки и образования. В нее также вошли площадки творчества и спорта и мероприятия во взаимодействии с «Движением первых».

«Гостей Среднего Урала ждут гастрономический фестиваль, кинопоказы, выступления признанных в России и за рубежом экспертов, концертные и шоу-программы. Специальный блок программы, включающий театральные показы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы, познакомит с культурой стран-участниц фестиваля», — отметил Паслер.

За все дни МФМ проведут порядка 650 мероприятий. На площадках выступят около двух тысяч артистов. В программе «Горожане» уже зарегистрировались свыше 7 тыс. жителей области. Телевизионные трансляции церемоний открытия и закрытия увидят зрители всей России.

«Кириенко отметил, что к Международному фестивалю молодежи будет приковано внимание не только всей России, но и мира. Нам важно не только гостеприимно встретить 10 тыс. участников, показать им Урал, но и сделать для каждого пребывание в регионе комфортным, безопасным, интересным и незабываемым», — добавил губернатор.