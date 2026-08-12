Четыре села в Дагестане остались без электричества из-за горного обвала

Горный обвал оставил без света четыре села в Дагестане

В Дагестане сразу четыре села остались без электричества из-за горного обвала. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«Часть горы не выдержала и обрушилась прямо в сторону Красного моста. Удар пришелся на инфраструктуру — электропровода оказались перебиты», — говорится в сообщении.

Без света временно остались жители сел Кудутль, Могох, Зирани и Кикуни. Пострадавших среди местных жителей нет.

Как сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор», подрядная организация приступила к аварийно-восстановительным работам на мосту, расположенном на 133-м километре автомобильной дороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», известном как Красный мост. Зайдействована спецтехника.

Днем ранее в Дагестане в результате аварийных отключений электричества без света остались 5,6 тысячи человек. Отключения света произошли в 20 населенных пунктах Чародинского, Кайтагского и Дахадаевского муниципальных районов. Света лишились 18 социально значимых объектов.

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