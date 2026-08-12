Экономист рассказал о признаках восстановления экономики России после спада

Восстановление темпов экономического роста России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Об этом заявил директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Он отметил улучшение деловой активности в промышленности, динамики инвестиций и потребительского спроса.

По его словам, обрабатывающие производства во втором 2026 года квартале нарастили выпуск на 2%. В июне рост составил 2,6%. Положительная динамика была зафиксирована в 16 из 24 подотраслей обработки.

Он уточнил, что инвестиции во втором квартале замедлили темпы падения до 6,6% после снижения на 14,3% в первом квартале 2026 года. Наметкин добавил, что индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей в июне вырос до 50,3 пункта после 48,8 пункта в мае. В июле показатель продолжил рост и достиг 50,7 пункта.

«Динамика показателя указывает на самый сильный подъем в обрабатывающем секторе с начала 2025 года», — сказал он.

Наметкин добавил, что помимо позитивных сигналов во стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. По его словам, темпы роста розничной торговли во втором квартале ускорились до 7,2% после 3,6% в первом квартале. При этом реальные располагаемые денежные доходы выросли на 1,5% во втором квартале.

«Значимую роль в преодолении спада начала года сыграли реализуемые правительством России меры улучшения деловой активности, а также продолжающееся снижение ключевой ставки Банком России: с июня 2025 года Банк России опустил ставку уже на 7 п.п. до 14% (в конце июля 2026 года)», — отметил он.

Ранее Минэкономразвития привело данные предварительной оценке Росстата, согласно которым рост ВВП во втором квартале 2026 года составил +1,3% г/г после снижения на –0,2% г/г в первом квартале. По оценке министерства, за первое полугодие 2026 года экономика выросла на +0,6% г/г.