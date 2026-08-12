Эффект «Колобка»: россияне стали в четыре раза чаще искать костюмы Человека-паука

Россияне стали в четыре раза чаще искать костюмы Человека-паука на фоне конфликта вокруг переноса показов нового «Человека-паука» ради «Последнего богатыря. Колобок» — следует из исследования коммуникационного агентства PunchR. Рост интереса зафиксирован сразу в нескольких источниках: Яндекс.Wordstat, Google Trends, а также в поиске на маркетплейсах.

«Газета.Ru» изучила данные исследования.

До начала активного обсуждения переноса интерес к костюмам супергероя оставался относительно стабильным. 12 июля запрос «костюм человека-паука» фиксировался в Яндексе 1416 раз в сутки, а уже 14 июля — 2045 раз. Первый заметный скачок совпал с появлением информации о переносе показов нового «Человека-паука» ради российского «Колобка».

В конце июля началась новая волна роста. 29 июля запрос фиксировался 2529 раз, 30 июля — уже 3333, а к 3 августа показатель достиг 4616.

После премьеры «Колобка» интерес продолжал расти. 6 августа пользователи сделали 4954 запроса, 7 августа — 5007, 8 августа — 5008. Пик пришёлся на 9 августа — 6121 запрос. По сравнению с 12 июля поисковый интерес увеличился в 4,3 раза, или на 332%.

Аналогичную динамику показывает Google Trends. 28 июля индекс популярности запроса составлял 45 пунктов, 31 июля — 70, 6 августа — 80, 8 августа — 95. Максимального значения — 100 пунктов — показатель также достиг 9 августа. Существенный рост заметен и на маркетплейсах.

«Конфликт вокруг одного продукта дополнительно привлек внимание к другому. Показательно, что новые этапы обсуждения сопровождались дальнейшим ростом поискового интереса к персонажу, которого фактически противопоставили российской картине. При этом зрителю изначально необязательно было выбирать между двумя фильмами. У семейного «Колобка» и «Человека-паука» разные ядра целевой аудитории, и вполне возможно, что при одновременном прокате оба фильма нашли бы своего зрителя. Вместо естественной конкуренции возникло искусственное противостояние. В результате люди начали оценивать уже не столько сам фильм, сколько решения, принятые вокруг него. Это один из главных репутационных рисков: отношение к продукту может сформироваться раньше, чем аудитория успеет оценить его качество. А попытка убрать конкурента из поля внимания иногда приводит к обратному эффекту — делает его еще заметнее», — Анастасия Панчук, соосновательница коммуникационного агентства PunchR.

Ранее «Человек-паук» установил новый рекорд.