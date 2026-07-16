В Зеленограде вор заперся изнутри в квартире, которую хотел ограбить, и попался

В Зеленограде юноша проник в квартиру с целью ограбления и заперся изнутри

В Зеленограде задержали юношу, подозреваемого в квартирной краже, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Москве.

В правоохранительные органы обратилась хозяйка квартиры, сообщив, что в ее жилище кто-то проник. Женщина приехала закрыть окно, но заметила, что его уже закрыли изнутри, а входная дверь оказалась заперта.

Сотрудники Росгвардии вошли в квартиру вместе с полицейскимии и при осмотре обнаружили в одной из комнат спрятавшегося за шкафом молодого человека. Им оказался 19-летний житель Московской области.

По предварительным данным, он вскрыл два сейфа и похитил более 300 тыс. рублей в иностранной валюте, а также ювелирные украшения, но покинуть место преступления не смог. В итоге подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

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