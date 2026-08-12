Россиянам рассказали, как сделать брынзу в домашних условиях

В редакции ОСН выяснили, что для приготовления брынзы нужен сычужный фермент

В редакции Общественной Службы Новостей выяснили у экспертов, как сделать брынзу в домашних условиях. Для ее приготовления потребуется два–три литра молока, сычужный фермент, дозируемый по инструкции, и соль.

Процесс начинается с нагревания молока до температуры 32–34°C, после чего в него добавляется фермент. Смесь оставляют на 40–60 минут до образования плотного сгустка. Затем его нарезают на кубики размером 1–1,5 см и аккуратно перемешивают в течение 10 минут для отделения сыворотки. Полученную массу перекладывают в форму, выстланную марлей, и оставляют для стекания на один–два часа.

Готовый сыр солят сухим способом, используя 2–3% соли от общей массы, либо выдерживают в рассоле. Во втором случае готовят 10% раствор (100 г соли на 1 литр воды), охлаждают его и помещают в него сыр на 6–24 часа в зависимости от желаемой степени солености. Хранится продукт в слабом рассоле в холодильнике, сохраняя свежесть до одной–двух недель.

До этого россияне назвали любимые виды сыров. На первом месте оказались твердые сорта — на них приходится 51,9% от всех продаж.

Вторую строчку заняли свежие сыры — их доля составляет 12,2%. В этой категории особенно популярны моцарелла мини и страчателла.

Третье место досталось рассольным сырам с долей 10,5%. Среди них — брынза, сулугуни, фета и чечил.

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