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Общество

В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей для психологической поддержки

Депутат Смолин: нагрузка учителей увеличивается непропорционально их окладу
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение в разговоре с НСН выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу.

«Не уверен, что нам надо искать паллиативное решение, а именно привлекать психологов для помощи психологам. Думаю, требуется другой путь. Надо увеличить базовые оклады учителей, чтобы они могли нормально работать на ставку с небольшим, а не на две», - заявил Смолин.

По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены.

Консультант в сфере образования и образовательных стратегий, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Иван Грибков до этого говорил, что заработные платы педагогов в разных регионах сильно отличаются. Оклад учителя зависит от уровня средней зарплаты в регионе, уровня цен и возможностей регионального бюджета.

Ранее были названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве.

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