Врач раскрыл вред творожной массы

Творожная масса может стать хорошим перекусом и дать длительное чувство сытости благодаря содержанию белков и жиров, а ее высокая калорийность будет плюсом для подростков и спортсменов. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«При производстве творожной массы используют творог, а значит, в ней сохраняются молочный белок, кальций, фосфор, а также витамины группы B. Белок важен как строительный материал для тканей организма и восстановления клеток, а также для иммунитета. Сочетание белков и жиров действительно дает более длительное чувство сытости, чем простые углеводы, поэтому небольшая порция творожной массы вполне может стать удобным перекусом. Для людей с повышенной физической активностью, подростков в период активного роста или тех, у кого есть недостаток массы тела, повышенная калорийность такого продукта может быть плюсом», — сказал он.

Умнов уточнил, что из-за сахара и сливочного масла творожная масса больше считается десертом, чем полезным продуктом, может провоцировать скачки уровня глюкозы и инсулина в крови и создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

«Я советую в первую очередь внимательно читать этикетку. Название должно быть именно «Творожная масса». Если на упаковке написано «Творожный продукт», «Масса с творогом» или «Продукт молокосодержащий», скорее всего, при производстве использовали заменители молочного жира, то есть растительные масла. Насторожить должны такие ингредиенты, как растительные жиры, крахмал, который добавляют для плотности, консерванты, искусственные ароматизаторы или красители. Если вы выбираете творожную массу на рынке, то можно взять немного продукта и капнуть на него капельку йода — если появится сине-фиолетовый оттенок, значит, в составе есть крахмал», — добавил он.

По словам врача, творожную массу лучше есть нечасто и понемногу, а людям с лактозной недостаточностью и детям лучше вовсе исключить продукт из рациона.

«Педиатры не советуют делать творожную массу регулярным продуктом в детском рационе из-за нагрузки от сахара и жиров на детский организм. Если готовите сами, это хороший вариант, так вы сможете контролировать количество сладких добавок, например, заменить сахар на банан, персик или другие сладкие фрукты. Но часто или на постоянной основе покупную творожную массу детям давать не рекомендуется, это может привести ребенка к диабету и ожирению намного быстрее, чем многие другие продукты», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России введут ГОСТ на творожные сырки.