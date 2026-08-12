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Общество

Украинцу грозит тюремный срок в Словакии из-за нацистской символики

В Словакии украинцу грозит три года тюрьмы за нацистскую атрибутику на рюкзаке
Алексей Филиппов/РИА Новости

Гражданину Украины грозит до трех лет тюрьмы в Словакии за нацистскую символику на рюкзаке. Об этом сообщает Pravda.

По данным портала, на пограничном переходе при въезде в республику у украинца обнаружили рюкзак с экстремистскими символами, отсылающими к нацистской идеологии. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в выражении симпатии к движению, направленному на подавление основных прав и свобод, а также в хранении экстремистских материалов.

Отмечается, что обвинительное заключение по делу об экстремизме прокуратура уже подала в суд города Пезинок.

До этого Die Zeit сообщала, что в Германии задержали 33-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже с целью совершения теракта. По версии следствия, он действовал по заданию иностранной разведки — в июне мужчина заснял территорию баварского оборонного предприятия и передал снимки заказчику. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Нидерландах осудили братьев с Украины за торговлю подростками и детское порно.

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