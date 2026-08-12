Психолог объяснила, как поведение родителей влияет на желание ребенка пойти в школу

Поведение родителей и их отношение к школе оказывает сильное влияние на желание ребенка приступить к учебе после летних каникул. Ученик может не хотеть возвращаться в учебное заведение из-за угроз или негатива в адрес учителей. Об этом kp.ru рассказала психолог, профориентолог, коуч Маргарита Баранова.

По словам эксперта, нередко ребенок может не хотеть, чтобы наступал сентябрь, поскольку слышит от родителей большое количество негативных высказываний о своей школе, учителях или предметах. Отбивать желание получать новые знания также способны угрозы касательно успеваемости.

«Я бы посоветовала взрослым почаще ставить себя на место ребенка. А еще следить за словами», — предупредила психолог.

Она добавила, что ребенок также может отражать поведение взрослых и их отношению к жизни. Жалобы родителя на нелюбимую работу или низкую заработную плату без попыток что-либо изменить становятся негативным примером для школьника.

Специалист призвала позитивно отзываться о школе и учебе, а также рассказывать, как знания помогут ему в жизни и в исполнении собственных желаний. Не менее важно мотивировать ученика своим примером, читая книги и обучаясь новым навыкам.

До этого Минпросвещения России рекомендовало школам распределять учебную нагрузку с учетом пика умственной работоспособности детей, который приходится на период с 10 до 12 часов. В начальных классах наиболее сложные предметы следует ставить на вторые и третьи уроки. В то же время для учеников основной и средней школы оптимальными для таких занятий считаются второй, третий и четвертый уроки.

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