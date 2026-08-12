Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Психолог объяснила, как поведение родителей влияет на желание ребенка пойти в школу

Психолог Баранова: негативные фразы взрослых о школе влияют на ребенка
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Поведение родителей и их отношение к школе оказывает сильное влияние на желание ребенка приступить к учебе после летних каникул. Ученик может не хотеть возвращаться в учебное заведение из-за угроз или негатива в адрес учителей. Об этом kp.ru рассказала психолог, профориентолог, коуч Маргарита Баранова.

По словам эксперта, нередко ребенок может не хотеть, чтобы наступал сентябрь, поскольку слышит от родителей большое количество негативных высказываний о своей школе, учителях или предметах. Отбивать желание получать новые знания также способны угрозы касательно успеваемости.

«Я бы посоветовала взрослым почаще ставить себя на место ребенка. А еще следить за словами», — предупредила психолог.

Она добавила, что ребенок также может отражать поведение взрослых и их отношению к жизни. Жалобы родителя на нелюбимую работу или низкую заработную плату без попыток что-либо изменить становятся негативным примером для школьника.

Специалист призвала позитивно отзываться о школе и учебе, а также рассказывать, как знания помогут ему в жизни и в исполнении собственных желаний. Не менее важно мотивировать ученика своим примером, читая книги и обучаясь новым навыкам.

До этого Минпросвещения России рекомендовало школам распределять учебную нагрузку с учетом пика умственной работоспособности детей, который приходится на период с 10 до 12 часов. В начальных классах наиболее сложные предметы следует ставить на вторые и третьи уроки. В то же время для учеников основной и средней школы оптимальными для таких занятий считаются второй, третий и четвертый уроки.

Ранее в России предложили заменить ЕГЭ электронным портфолио выпускника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!