Россиянам объяснили, как сформировать полезные привычки

Психолог Орехова: при формировании полезной привычки не следует бороться с собой

Сформировать полезные привычки удастся, если заранее подготовить для них среду, начать с минимальных действий и следовать ряду других правил. Об этом в беседе с kp.ru рассказала психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова.

«Важно понять, нужно ли это вам лично. Когда привычка становится частью самоощущения, необходимость постоянно бороться с собой снижается. Человек выполняет действие не потому, что снова дал себе обещание, а потому, что именно так он теперь живет», — объяснила специалист.

Она посоветовала не пытаться менять сразу несколько сфер жизни. Рекомендуется выбрать одну привычку и постепенно закреплять ее. При этом начинать важно с небольшого действия. Например, пять минут зарядки эффективнее часовой тренировки, которую постоянно приходится откладывать.

Привычку также следует формулировать конкретно и связать с уже существующим действием. Так, можно пить воду сразу после пробуждения или начать читать перед отходом ко сну.

Еще одним способом повысить вероятность повторения становится заранее подготовленная среда. Стоит убрать препятствия и оставить на виду то, что помогает выполнить запланированное действие. Чем меньше решений приходится принимать перед началом, тем проще придерживаться привычки.

Не менее важно определить и минимальный вариант действия. Если нет возможности провести полноценную тренировку, достаточно сделать короткую разминку, чтобы сохранить регулярность. При этом не нужно рассчитывать только на мотивацию, поскольку она зависит от настроения, усталости и обстоятельств. Более надежной опорой будет заранее выстроенная система.

Повторения можно фиксировать в календаре или телефоне. Благодаря таким отметкам удастся замечать не только конечный результат, но и уже проделанную работу.

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