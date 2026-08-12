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Общество

Студентка из РФ пропала в Таиланде, оставив родителям подозрительное сообщение

Mash: студентка из Нижнего Новгорода пропала в Таиланде
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Девушку из Нижнего Новгорода ищут в Таиланде после внезапного отъезда. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 19-летняя студентка по имени Анна не имела каких-либо проблем или конфликтов на учебе и в семье. Также она бережно относилась к деньгам, копила их и за некоторое время до исчезновения заняла брату, с которым у нее сложились очень близкие отношения.

В мае девушка попросила молодого человека вернуть долг. Затем она собрала всю накопленную сумму и пропала. Только спустя несколько дней она написала родителям.

«Со мной все хорошо, меня не похитили, иду за мечтой, так что не ищите», – цитирует девушку канал.

После обращения в полицию выяснилось, что студентка прилетела в Китай и, спустя несколько дней, отправилась в Таиланд. Местонахождение россиянки неизвестно. Как полагают члены семьи, их родственницу могли забрать в рабство. Они уверены, что девушка написала бы хотя бы брату, которого сильно любила.

Ранее россиянин пропал в Таиланде после досуга с девушками из баров и поездки в другой город.

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