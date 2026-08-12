В Рязанской области нашли живыми детей, заблудившихся в лесу

В Сараевском районе Рязанской области спасатели и полиция вывели из леса двоих мальчиков 8 и 12 лет, которые заблудились во время похода за грибами. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сигнал о помощи поступил в городскую службу спасения 10 августа, один из подростков позвонил и сообщил, что они с другом ушли в лес и не могут найти дорогу обратно. Информацию передали в экстренные службы, правоохранители прибыли в предполагаемый район и быстро обнаружили детей в лесном массиве.

С несовершеннолетними все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает. От момента получения вызова до обнаружения детей прошло чуть больше двух часов.

До этого в Иркутской области нашли пенсионерку, заблудившуюся при сборе ягод в лесу. 88-летняя жительница деревни Ключи отправилась собирать клубнику, но потеряла ориентиры и заблудилась.

Ранее в Якутии спасатели вторую неделю ищут мужчину, пропавшего в тайге.