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Общество

Врач перечислил распространенные ошибки в уходе за зубами

Врач Антипенко: натуральная щетина зубных щеток может навредить зубам
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Модные зубные пасты с экзотическими ингредиентами могут навредить зубам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Если, условно, туда натерли камушек, он будет очень сильно стирать зубы. Визуально это может выглядеть красиво, зубы будут блестеть, но слой эмали за слоем при таком воздействии мы будем терять», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, небезопасны щетки с натуральной щетиной, поскольку травмируют десны. Что касается зубочисток, они часто ломаются между зубами, удалить обломок сложно, и пациенту приходится обращаться к врачу.

Оптимальный набор для ухода: щетка с искусственным ворсом средней жесткости, обычная паста из магазина и зубная нить, подытожил Антипенко.

Стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков до этого говорил, что при выборе зубной пасты стоит обращать внимание не на маркетинговые обещания, а на состав. Один из наиболее эффективных компонентов — гидроксиапатит. Он близок к естественной минеральной основе эмали: микрокристаллы встраиваются в поврежденные участки, заполняют микротрещины и снижают чувствительность к холодной, горячей и кислой пище.

Ранее россиянам объяснили, всегда ли электрическая щетка лучше обычной.

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