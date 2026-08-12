Полуголый мужчина преследует женщин и детей на Кубани

На Кубани местные жители пожаловались на неадекватного полуголого мужчину, преследующего женщин и детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в городе Армавире. По словам очевидцев, впервые его заметили около трех недель назад, когда фотограф проводила съемку двух матерей с детьми у воды — полностью раздетый мужчина с татуировкой в это время сидел в кустах. Заметив его, горожане вызвали полицию, однако пока стражи порядка добирались до места, неадекват выскочил из засады и побежал прямо на малолетних и их родительниц. Затем он скрылся.

Также на видео попало, как мужчина, предположительно, пытается догнать детей возле жилого дома. Малолетние успели захлопнуть ворота и спрятаться. На кадрах с места событий также видно, как он с неизвестной целью бегает по улице.

По словам местных жительниц, на неадекватного мужчину уже подали несколько жалоб в правоохранительные органы. На данный момент он не задержан.

Ранее сообщалось, что на Кубани мужчина приставал к детям и получил срок.