Пострадавшие в результате атаки ВСУ жители Новороссийска получат выплаты

Кравченко: власти окажут помощь пострадавшим от атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске

Власти окажут помощь всем пострадавшим в результате ночной атаки украинских беспилотников в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр города Андрей Кравченко.

Чиновник пожелал выздоровления всем, кто сейчас находится в медицинских учреждениях.

Кравченко уточнил, что для быстрого устранения последствий ударов развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб.

В настоящее время обследуется территория на наличие обломков уничтоженных дронов, рабочие группы проводят обходы в домах. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих выплат.

ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Украинские военные использовали БПЛА и безэкипажные катера. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что обломки дронов упали на коммерческое здание и шесть жилых домов. Также фрагменты БПЛА повредили две школы и колледж.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за действий ВСУ пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Восьмилетний ребенок получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в МИД РФ возмутились реакцией украинских пользователей соцсетей на атаку на Новороссийск.