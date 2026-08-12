Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Simple Wine News и GreatList запустили рейтинг винных карт ресторанов

В Москве оценили винные карты 121 ресторана по 50 критериям
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Профильное издание Simple Wine News и международный ресторанный гид GreatList запустили профессиональный рейтинг винных карт Great Wine List by SWN. Проект рассчитали на потребителей, которые выбирали рестораны с качественным предложением по вину.

Создатели рейтинга поставили целью сделать выбор вина в ресторане более понятным для гостя. Предполагается, что новый проект станет ориентиром для любителей вина и людей, которые только начинали знакомство с винной культурой.

Рейтинг сформировали независимые винные эксперты — более 100. Специалисты использовали более 50 критериев и 100-балльную шкалу оценки. Всего рассмотрено 121 московское заведение, представленное в GreatList. Из них 70 ресторанов набрали не менее 85 баллов из 100 возможных. Отдельные проекты получили специальные номинации независимо от итоговой оценки.

В рейтинг включили только рестораны, представленные в GreatList. Такой подход позволил сформировать выборку на основе ресторанной экспертизы и заметных московских проектов. В дальнейшем организаторы планируют расширить круг заведений.

Great Wine List by SWN стало отдельным направлением платформы GreatList. Международный ресторанный гид основал ресторатор Александр Сысоев.

«Вместе с командой Simple Wine News мы решили сделать навигацию по вину более понятной и прозрачной. Хотелось, чтобы категория перестала казаться чем-то сложным и доступным только ценителям, которые глубоко разбираются в теме. Так появился рейтинг Great Wine List by SWN с экспертной оценкой винных карт в ресторанах GreatList — удобный инструмент для выбора заведения не только по кухне, но и по винной карте», — пояснил Сысоев.

Как отметил сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев, в этом проекте объединили экспертизу в гастрономической и винной индустриях, чтобы будущий гость мог без труда найти место с сильным меню и такого же уровня картой напитков.

«Это логичное продолжение миссии Simple Group как навигатора на винном рынке — помогать потребителю знакомиться с лучшими продуктами от ведущих хозяйств. При этом проект действительно уникальный: никто раньше не использовал мировые стандарты оценивания вин для такой задачи», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!