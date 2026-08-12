Simple Wine News и GreatList запустили рейтинг винных карт ресторанов

Профильное издание Simple Wine News и международный ресторанный гид GreatList запустили профессиональный рейтинг винных карт Great Wine List by SWN. Проект рассчитали на потребителей, которые выбирали рестораны с качественным предложением по вину.

Создатели рейтинга поставили целью сделать выбор вина в ресторане более понятным для гостя. Предполагается, что новый проект станет ориентиром для любителей вина и людей, которые только начинали знакомство с винной культурой.

Рейтинг сформировали независимые винные эксперты — более 100. Специалисты использовали более 50 критериев и 100-балльную шкалу оценки. Всего рассмотрено 121 московское заведение, представленное в GreatList. Из них 70 ресторанов набрали не менее 85 баллов из 100 возможных. Отдельные проекты получили специальные номинации независимо от итоговой оценки.

В рейтинг включили только рестораны, представленные в GreatList. Такой подход позволил сформировать выборку на основе ресторанной экспертизы и заметных московских проектов. В дальнейшем организаторы планируют расширить круг заведений.

Great Wine List by SWN стало отдельным направлением платформы GreatList. Международный ресторанный гид основал ресторатор Александр Сысоев.

«Вместе с командой Simple Wine News мы решили сделать навигацию по вину более понятной и прозрачной. Хотелось, чтобы категория перестала казаться чем-то сложным и доступным только ценителям, которые глубоко разбираются в теме. Так появился рейтинг Great Wine List by SWN с экспертной оценкой винных карт в ресторанах GreatList — удобный инструмент для выбора заведения не только по кухне, но и по винной карте», — пояснил Сысоев.

Как отметил сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев, в этом проекте объединили экспертизу в гастрономической и винной индустриях, чтобы будущий гость мог без труда найти место с сильным меню и такого же уровня картой напитков.

«Это логичное продолжение миссии Simple Group как навигатора на винном рынке — помогать потребителю знакомиться с лучшими продуктами от ведущих хозяйств. При этом проект действительно уникальный: никто раньше не использовал мировые стандарты оценивания вин для такой задачи», — сказал он.