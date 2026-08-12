Администрация Рижского рынка отреагировала на слухе о сносе

Рижский рынок в Москве работает в прежнем режиме, его не планируют сносить. Об этом РИА Новости сообщили в администрации торговой площадки.

По словам директора объекта Павла Быкова, в течение недели в Водопроводном переулке проходят демонтажные работы, которые не затрагивают Рижский рынок на проспекте Мира.

«Да, это неправда. Ничего, мы работаем, так что все это фейковая информация. Наверное, люди неправильно поняли,» — сказал он.

Изданию «Подъем» Быков рассказал, что демонтажу подверглось трехэтажное здание, которое находится примерно в 300 м от Рижского рынка. Там тоже торговали цветами, что и привело к путанице, отмечают журналисты.

Необходимость сноса объекта власти объясняют планами строительства нового вокзала, который станет одним из крупнейших транспортных узлов в столице. С помощью крытого конкорса вокзал под одной крышей объединит сразу три диаметра — МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, две линии метрополитена (Калужско-Рижскую и Большую кольцевую), а также остановку высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».

Рижский рынок основан в 1982 году, в годы перестройки стал известен как центр зарождающегося кооперативного движения. Сейчас он популярен как одно из главных мест цветочной торговли в Москве.

Ранее в Москве открыли обновленный Ленинградский вокзал.