В СК раскрыли детали крушения легкомоторного самолета в Самарской области

Самолет, разбившийся в Кошкинском районе Самарской области, оказался самодельным. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел сегодня около 5:30 мск в районе села Новая Жизнь Кошкинского района. По версии следствия, в ходе несанкционированного полета по орошению полей рухнул самодельный легкомоторный самолет неустановленной модификации без регистрационных знаков. За штурвалом находился пилот 1971 года рождения.

В результате авиапроисшествия пилот получил серьезные травмы, его госпитализировали. Воздушное судно получило значительные повреждения.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства инцидента, а также проверяет все версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна.

Региональная прокуратура взяла на контроль расследование произошедшего.

Ранее появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Самарской области.