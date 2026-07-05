Россиянам объяснили, какие лекарства могут вызвать вопросы на таможне

Пассажиры могут перевозить в самолете как рецептурные, так и безрецептурные лекарства, однако перед поездкой за границу необходимо убедиться, что эти препараты разрешены в стране назначения, а также подготовить необходимые документы. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации пояснили, что жаропонижающие, препараты для желудочно-кишечного тракта и другие безрецептурные лекарства можно перевозить в личной аптечке как в ручной клади, так и в багаже. Для рецептурных препаратов рекомендуется иметь рецепт, а для лекарств, содержащих сильнодействующие, психотропные или наркотические вещества, наличие действующего рецепта и назначения врача является обязательным.

В АТОР отметили, что при международных перелетах для прохождения таможенного контроля может потребоваться перевод медицинских документов на английский язык или язык страны назначения. Лекарства с психотропными или наркотическими веществами необходимо декларировать при прохождении «красного» коридора, приложив подтверждающие медицинские документы.

Если такие препараты требуются пассажиру по жизненным показаниям и могут понадобиться во время полета, об этом следует заранее сообщить сотрудникам аэропорта при досмотре. Аналогичным образом рекомендуется поступить при перевозке в салоне шприцев, например инсулиновых, или шприц-ручек, хотя декларировать их не требуется.

В ассоциации напомнили, что на жидкие лекарственные средства распространяются общие ограничения на провоз жидкостей: объем каждого флакона не должен превышать 100 миллилитров, а общий объем — одного литра. Некоторые авиакомпании дополнительно требуют упаковывать такие препараты в прозрачный пакет с застежкой.

Кроме того, в АТОР подчеркнули, что перечень разрешенных к ввозу лекарств отличается в разных странах. Некоторые препараты, свободно продающиеся в России, могут оказаться запрещенными за рубежом, поэтому путешественникам рекомендовали заранее ознакомиться с местными правилами.

При ввозе в Россию зарубежных лекарств также нужно проверить их состав на наличие сильнодействующих, психотропных или наркотических веществ. Такие препараты допускается ввозить только при наличии медицинских показаний и документов, подтверждающих их назначение. В АТОР добавили, что если пассажир перевозит более пяти упаковок одного препарата, у таможенных органов могут возникнуть вопросы, поскольку лекарства разрешено ввозить исключительно для личного использования.

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