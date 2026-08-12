Врач объяснила, почему россиянка впала в кому после компота

Ревень содержит щавелевую кислоту, которая представляет серьезную опасность для людей с заболеваниями почек, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Так в беседе с 360.ru она прокомментировала случай в Подмосковье, когда женщина впала в кому после того, как выпила компот из ревеня.

«Есть различные средства для мытья сантехники на основе щавелевой кислоты. Там в синтетическом виде, а здесь в натуральном, вот и вся разница, — подчеркнула специалист. — Это, по сути, как выпить бытовую химию».

Соломатина пояснила, что употреблять допустимо лишь молодые побеги ревеня и только после термообработки. Важно учитывать, что в листьях этого растения содержание щавелевой кислоты в три-четыре раза больше, заключила эксперт.

Напомним, накануне сообщалось, что жительница Подмосковья оказалась в больнице после пяти дней самолечения. Как рассказали родственники пациентки, она заболела простудой и решила прибегнуть к народным методам, выпив три литра компота из листьев ревеня. Помимо этого, она съела два листа в сыром виде. Вскоре ей стало плохо, после госпитализации женщина впала в кому и пробыла в этом состоянии 41 день.

На данный момент медики оказали ей всю необходимую помощь, состояние удалось стабилизировать, но ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее мужчина похудел с помощью ИИ и впал в кому.