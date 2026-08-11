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Общество

Женщина из Подмосковья провела в коме 41 день из-за лечения компотом

В Подмосковье женщина впала в кому после трех летров компота
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Подмосковья оказалась в больнице после пяти дней самолечения. Об этом сообщает минздрав региона.

Как рассказали родственники пациентки, она заболела простудой и решила прибегнуть к народным методам, выпив три литра компота из листьев ревеня. Помимо этого, она съела два листа в сыром виде.

В результате она прибыла в больницу в вялом состоянии и с трудом могла общаться. Специалисты во время обследования заметили проблемы с работой печени и почек. Сама пациентка впала в кому.

Женщина пробыла в этом состоянии 41 лень. По словам специалистов, в растении содержится много щавелевой кислоты, которая в больших количествах приводит почечной недостаточности и проблемам с нервной системой.

У пациентки, помимо почек и печени, наблюдались нарушения в работе других органов. Медики оказали ей всю необходимую помощь, состояние удалось стабилизировать. Ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что в Саратове двухлетний мальчик впал в кому из-за кости в бронхах.

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