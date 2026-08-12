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Общество

Маркетолог объяснила, как реклама влияет на эмоциональное состояние человека

Маркетолог Анисимова: реклама влияет на эмоции и рациональное мышление человека
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Реклама оказывает влияние на эмоциональное состояние человека, формируя у него отношение к брендам и товарам. Об этом газете «Известия» сообщила маркетолог, основатель женского бизнес-сообщества «64 ГРАНИ» Светлана Анисимова.

По словам специалиста, эмоциональный след способна оставлять даже та реклама, воздействие которой не приводит к совершению покупки. Она влияет как на рациональное мышление человека, так и на его эмоции, значимые для отношения к конкретному бренду в дальнейшем.

Маркетолог рассказала, что одним из главных механизмов такого влияния становится эмоциональное заражение, поскольку люди неосознанно считывают эмоции окружающих.

«Если в рекламном ролике царят спокойствие, искренность, забота или радость, эти состояния частично передаются и зрителю. Именно поэтому многие бренды показывают не столько сам продукт, сколько счастливые семьи, теплые встречи, путешествия или моменты близости. Мы запоминаем не характеристики товара, а ощущения, которые испытали во время просмотра», — объяснила она.

Другим важным фактором эксперт назвала формирование ассоциаций. В случае, если взаимодействие с рекламой оставляет положительные эмоции, человек нередко переносит испытанные ощущения на сам бренд. В итоге на выбор компании начинают влиять уровень доверия и внутреннего комфорта.

Однако некоторые организации используют рекламные стратегии, основанные на страхе, чувстве вины, давлении и дефиците. Слова о срочности покупки способны привлечь внимание потенциального покупателя, но регулярное воздействие подобных приемов провоцирует эмоциональную усталость, а также снижает доверие со стороны аудитории.

Кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева до этого говорила, что люди скупают товары по ложным скидкам в черную пятницу из-за трех причин: эффекта нулевой цены, якорения и ощущения срочности.

Ранее психолог оценил роль рекламы в повышении демографии.

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