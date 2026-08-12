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Общество

Доцента петербургского вуза задержали по делу о финансировании ФБК

Baza: доцента ЕУСПБ Игоря Зайцева заподозрили в финансировании ФБК и задержали
Кадр из видео/«Русская вера»/YouTube

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ) Игоря Зайцева по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности. Как выяснили следователи, Зайцев в период с 2021 по 2022 годы как минимум семь раз перевел деньги на связанные с ФБК счета.

«Сегодня в квартире Зайцева прошел обыск», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что это уже второе за месяц задержание лица, связанного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. В июле было возбуждено уголовное дело против бывшего научного сотрудника вуза Михаила Турченко. Его обвинили в распространении ложной информации о российских войсках.

Ранее в Архангельске нейрохирурга оштрафовали за перевод 3500 рублей в пользу ФБК.

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