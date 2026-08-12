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Общество

В Югре рассказали о снижении притока мигрантов

Губернатор Кухарук: поток прибывших в Югру мигрантов сократился на 34,4%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

После ужесточения миграционной политики в Ханты-Мансийском автономном округе сократилось количество мигрантов, сообщил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук со ссылкой на данные УМВД.

Он отметил, что в первом квартале 2026 года поток мигрантов в регион через пункты пропуска сократился на 34,4%.

Губернатор добавил, что в 2025 году число выданных видов на жительство уменьшилось на 34%, а разрешений на временное проживание – в 2 раза. Также на 13% сократилось число иностранных, поставленных на миграционный учет.

Всего с начала 2026 года, по данным УМВД, из Югры выдворили более 1,3 тыс. мигрантов, а еще 2 тыс. запретили въезд в Россию.

Напомним, с 2026 года в Югре расширили перечень сфер, в которых работодателям запрещено привлекать иностранных граждан. Всего ограничения действуют в 27 видах деятельности, включая курьерскую доставку, профессиональное рыболовство и другие. Также в регионе на 30% увеличили стоимость патента для трудовых мигрантов.

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