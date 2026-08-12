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Общество

В Ижевске двое мужчин похитили подростков ради 300 тысяч рублей

Двух жителей Удмуртии обвинили в похищении подростков

В Ижевске задержали двух мужчин, которые напали на подростков, посадили их в машину и требовали 300 тысяч рублей, угрожая оружием. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Ворошилова в Ижевске. Злоумышленники, угрожая пистолетом, напали на двух 17-летних подростков, затолкали их в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В машине они потребовали у парней крупную сумму, но когда поняли, что у них нет таких денег, изменили тактику и стали требовать назвать человека, который, располагает сбережениями. Получив нужные сведения, похитители отпустили несовершеннолетних.

Правоохранители в течение суток нашли машину и задержали подозреваемых, ими оказались неработающие местные жители 23 и 24 лет. В ходе обысков у них изъяли газовые баллончики, сигнальный и пневматический пистолеты, а также металлическую дубинку. Фигурантов водворили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждены уголовные дела о похищении и вымогательстве, злоумышленникам может грозить длительный срок заключения.

Ранее пьяные мужчины разгромили ресторан в Петербурге и ограбили сотрудницу.

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