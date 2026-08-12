В Киргизии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5

Землетрясение произошло в Нарынской области Киргизии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук (НАК) республики.

Подземные толчки, магнитуда которых составила 5, зарегистрировали 12 августа в 13:14 по местному времени (10:14 мск). Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 15 км к юго-востоку от села Ак-Туз и 117 км к юго-востоку от Бишкека. В материале не уточняется, на какой глубине залегал очаг землетрясения.

К текущему моменту информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала.

10 августа на территории Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр стихийного бедствия располагался в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в населенных пунктах Манисалесе и Перейре. В результате природного катаклизма обрушилось большое количество домов. В стране объявили чрезвычайное положение, аэропорты приостановили обслуживание рейсов. Глава государства Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее посольство РФ в Колумбии рассказало, поступала ли информация о пострадавших при землетрясении россиянах.