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Общество

Массовое отравление шаурмой произошло в Якутске

В Якутске произошло массовое отравление шаурмой
Shutterstock

В Якутске у посетителей кафе обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

Предварительно, люди ощутили недомогание после того, как поели в одном из городских заведений. Стражи порядка организовали проверку по факту случившегося, специалисты дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей.

«Якутск Вечерний» сообщает, что отравившиеся ели шаурму. Пострадали девять человек, среди них пять детей. Информации об их состоянии не поступало.

До этого на Ямале более 30 человек отравились готовой едой из доставки. У всех пострадавших предварительно диагностирован сальмонеллез.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО более полусотни человек отравились пиццей и суши из доставки.

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