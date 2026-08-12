В Геленджике ввели локальный режим ЧС

В Геленджике из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«По уточненным данным, при ночной атаке на город ранения получили трое человек, двое из них госпитализированы», — сказано в публикации.

В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов эвакуируют, уточнили в оперштабе.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. Под удар сотен дронов попали дома и гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате налета в Новороссийске получил несовместимые с жизнью травмы восьмилетний ребенок, еще восемь человек, в числе которых один ребенок, получили ранения. В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома — мужчину спасти не удалось.

Ранее безэкипажные катера атаковали Новороссийск.