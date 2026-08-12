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Общество

На Кубани 12-летний школьник сорвался в шестиметровое ущелье

В Краснодарском крае 12-летний мальчик упал с высоты в Гуамском ущелье

В Краснодарском крае подросток упал с высоты около шести метров во время прогулки по Гуамскому ущелью, его пришлось эвакуировать с помощью альпинистского снаряжения. Об этом сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел 12 августа, мальчик сорвался с высоты во время прогулки. Спасатели добрались до пострадавшего и на месте оказали первую помощь, наложили давящую повязку, ногу зафиксировали специальной шиной, чтобы избежать дополнительных повреждений при транспортировке.

С помощью альпинистского оборудования мальчика подняли из ущелья и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

До этого в Красноярске турист сорвался со скалы и упал в расщелину. На вызов оперативно прибыли специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они извлекли пострадавшего на поверхность.

Ранее турист чудом уцелел после падения с высоты в горах Бурятии.

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