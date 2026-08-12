В Саратовской области задержали двух курьеров, забравших миллионы у пенсионеров

В Саратовской области пожилая супружеская пара попала под влияние телефонных мошенников и передала аферистам 2,4 млн рублей через курьеров. Пенсионеры собирались отдать еще столько же, стремясь внести деньги на якобы «безопасный счет», однако в дело вмешалась полиция, задержав двоих курьеров, помогавших аферистам, сообщает sarinform.ru со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.

В ходе расследования выяснилось, что пожилым людям внушили необходимость внести деньги на «безопасный счет», после чего к ним несколько раз приезжали курьеры. Так, 30 июля мужчина отдал 2,2 млн рублей, а на следующий день его супруга передала еще более 1,2 млн рублей.

На этом требования преступников не прекратились – пенсионеры собирались отдать им еще 3,4 млн рублей, однако об этом узнала полиция. Правоохранители задержали двоих курьеров – 19-летнего студента колледжа из Подмосковья и 25-летнюю девушку из Самары. Первый заявил, что его заставили помогать мошенникам, запугав тюрьмой, а девушка заверила, что считала происходящее подработкой и не знала, что участвует в преступной схеме.

Достоверность их показаний пока проверяется, однако уже выяснилось, что оба курьера участвовали и в других преступлениях, собрав в общей сложности с жертв мошенников 5 млн рублей. Они забирали деньги у россиян, а затем переводили аферистам через криптообменники. На молодых людей завели уголовные дела по статье «мошенничество», организаторов преступных схем найти не удалось.

До этого в Петербурге полицейские задержали 20-летнего жителя Казани, который по заданию мошенников выманил у 84-летней пенсионерки более 6 млн рублей. Пожилая женщина обратилась в полицию 3 августа. Она рассказала, что злоумышленники убедили ее передать деньги якобы для защиты накоплений. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее психолог объяснила, почему люди отдают деньги в руки курьерам-мошенникам.