Родителям объяснили, как выбрать ребенку качественную школьную обувь

При выборе качественной обуви для школьника важно оценить носок и подошву. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, носок должен быть достаточно широким, а не заостренным, чтобы пальцы не сжимались. Иначе в ноге будет нарушаться кровообращение, что грозит усталостью и дискомфортом. Кроме того, из-за постоянного сдавливания кожи повысится риск образования мозолей, добавил врач.

Задник обуви должен быть достаточно жестким, фиксирующим пятку. Однако при этом он не должен давить на ахиллово сухожилие и не натирать кожу. Родителям также посоветовали отдавать предпочтение моделям с перфорацией в верхней части, чтобы была вентиляция.

«Самое важное, чтобы обувь имела амортизирующую подошву. А это значит, что она должна быть гибкой, мягкой и толщиной не менее полутора-двух сантиметров. Тогда во время ходьбы и бега по твердой поверхности она будет пружинить, компенсируя тем самым ударную нагрузку», – добавил Литвиненко.

До этого Андрей Литвиненко говорил, что при выборе обуви на лето важно найти баланс между удобством и защитой от твердых городских покрытий. По его словам, она должна соответствовать погоде, чтобы не провоцировать кожные заболевания, а также не давить на ногу ни спереди, ни с боков, ни сзади.

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