Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Ученый предупредил о риске появления в России смертельно опасной амебы

Биолог Федоров: потепление грозит появлением в России амебы Неглерия Фоулера
Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Потепление и сильный прогрев воды в водоемах, в том числе в Сибири, могут привести к появлению смертельно опасной амебы Неглерия Фоулера. Об этом сообщил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

Ученый отметил, что Неглерия Фоулера обитает в теплой пресной воде озер, рек и недостаточно хлорированных бассейнов преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом. Как правило, это южные штаты США, Таиланд, Филиппины, уточнил биолог. Простейшее проникает в мозг человека при купании и вызывает менингоэнцефалит — нейроинфекционное заболевание, при котором одновременно воспаляются мозговые оболочки (менингит) и вещество головного мозга (энцефалит). Эта болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом.

По словам Федорова, в настоящее время амеба не зафиксирована в российских природных водоемах. Однако изменение климата грозит тем, что простейшее сможет освоить местные воды, предупредил специалист.

До этого член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический сообщил, что ледник «Судного дня» начал активно смещаться, что грозит судоходству, «оживлению» древних бактерий, которые на данный момент находятся в замороженном состоянии, и поднятию уровня мирового океана. По его словам, за перемещениями ледника, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, необходимо постоянно следить и оповещать о его положении мореплавателей во избежание катастрофы.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может способствовать распространению устойчивых к антибиотикам бактерий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!