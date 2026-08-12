Ученый предупредил о риске появления в России смертельно опасной амебы

Потепление и сильный прогрев воды в водоемах, в том числе в Сибири, могут привести к появлению смертельно опасной амебы Неглерия Фоулера. Об этом сообщил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

Ученый отметил, что Неглерия Фоулера обитает в теплой пресной воде озер, рек и недостаточно хлорированных бассейнов преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом. Как правило, это южные штаты США, Таиланд, Филиппины, уточнил биолог. Простейшее проникает в мозг человека при купании и вызывает менингоэнцефалит — нейроинфекционное заболевание, при котором одновременно воспаляются мозговые оболочки (менингит) и вещество головного мозга (энцефалит). Эта болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом.

По словам Федорова, в настоящее время амеба не зафиксирована в российских природных водоемах. Однако изменение климата грозит тем, что простейшее сможет освоить местные воды, предупредил специалист.

До этого член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический сообщил, что ледник «Судного дня» начал активно смещаться, что грозит судоходству, «оживлению» древних бактерий, которые на данный момент находятся в замороженном состоянии, и поднятию уровня мирового океана. По его словам, за перемещениями ледника, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, необходимо постоянно следить и оповещать о его положении мореплавателей во избежание катастрофы.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может способствовать распространению устойчивых к антибиотикам бактерий.