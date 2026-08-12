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Общество

HR-эксперт объяснила рост популярности «тихих обедов» у молодежи

HR-эксперт Романова: сотрудники все чаще проводят обед наедине с собой
Shutterstock/Studio Romantic

Молодые специалисты все чаще отдают предпочтение перерывам в формате «тихого обеда», при которых сотрудники проводят время наедине с собой. В это время зумеры отправляются на прогулку в одиночестве, идут в спокойное место для отдыха, а также отключают уведомления и ограничивают общение с коллегами. Об этом газете «Известия» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

Специалист объяснила, что для многих сотрудников обед в компании коллег становится продолжением рабочего дня, а не отдыхом. В таких случаях даже во время перерыва человеку приходится обсуждать задачи, поддерживать диалог и быть включенными в корпоративную среду.

При этом эксперт напомнила, что методы восстановления сил у всех работников могут кардинально различаться. Если одному человеку удастся отдохнуть и при разговоре с коллегами, то другому могут потребоваться прогулка, время уединенном месте или отдых без гаджетов.

Компании, которые не игнорируют эти особенности, получают практическую пользу. Эмоционально стабильный и восстановивший силы сотрудник зачастую оказывается эффективнее того, кто работает на пределе возможностей и постепенно приближается к эмоциональному выгоранию.

По словам Романовой, работодателям стоит брать во внимание такие потребности и уважать право людей на самостоятельное распоряжение временем перерыва.

«Фокус бизнеса окончательно сместился с имитации бурной деятельности на реальную результативность. Если специалист качественно выполняет задачи и соблюдает сроки, постоянная визуальная доступность не должна быть обязательным требованием», — подчеркнула она.

В итоге возможность распоряжаться собственным временем отдыха, предусмотренным законом, поможет сотруднику сохранить эффективность во второй половине рабочего дня. Однако важно помнить, что такой подход не отменяет ответственности за результаты.

HR-эксперт Анна Аликова до этого предупреждала, что пищевые привычки работника могут оказывать влияние на то, как его воспринимают коллеги. По ее словам, если человек часто приносит в офис еду с резким запахом, окружающим может казаться, что он не учитывает их интересы и не уважает личные границы.

Ранее Минтруд напомнил о праве работника уходить с рабочего места на обеденный перерыв.

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