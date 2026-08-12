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Общество

Посольство в Колумбии проверяет информацию о пострадавших при землетрясении россиянах

Посольство проверяет данные о раненых при землетрясении в Колумбии россиянах
Christian EscobarMora/Reuters

Посольство РФ в Колумбии находится в контакте с региональными властями республики для проверки информации о якобы пострадавших при землетрясении россиянах. Об этом сообщил «Известиям» посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.

Дипломат отметил, что на данный момент на горячую линию диппредставительства не поступало обращений от российских граждан в связи с произошедшим в Колумбии землетрясением.

«В настоящее время сотрудники дипмиссии находятся в контакте с региональными властями, чтобы проверить информацию о якобы имеющихся среди пострадавших наших соотечественниках. В случае необходимости посольство готово оказать им требующуюся помощь», — подчеркнул Тавдумадзе.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в Перейре и Манисалесе.

В результате обрушилось множество домов. В стране объявили чрезвычайное положение. Движение на многих автотрассах было заблокировано, аэропорты временно приостановили работу. Президент страны Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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