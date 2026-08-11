В Кургане женщина расправилась с гостьей и выбросила части ее туловища в мусор

Женщина стала фигуранткой уголовного дела после жестокой расправы над знакомой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как пропала 49-летняя женщина. Как выяснили полицейские, перед исчезновением она пришла к 46-летней знакомой, где они вместе с еще одной подругой выпивали.

46-летняя женщина испытывала «личную неприязнь» к гостье, поэтому та несколько раз ударила пострадавшую битой по голове. Поняв, что женщина уже не дышит, присутствующие стали решать, что делать.

В результате они распилили гостью и выбросили по частям в мусор, а ее телефон сдали в комиссионный магазин.

«Впоследствии подозреваемая уехала в соседний регион, но курганские полицейские установили ее местонахождение, выехали в служебную командировку, задержали женщину», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили дело, сейчас она под арестом. Если ее вину удастся доказать, она может получить срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в ХМАО женщина стала фигуранткой дела после избиения сожителем.