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Общество

В Херсонской области более 10 муниципалитетов остались без света

В Херсонской области аварийно обесточены 14 муниципальных и городских округов
Alina Smutko/Reuters

В Херсонской области 14 муниципальных и городских округов обесточены из-за нарушений в энергосистеме. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго».

Из-за технологического сбоя в энергосистеме прекращено электроснабжение следующих районов: Скадовского, Алешковского, Голопристанского, Генического, Новотроицкого, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского, Чаплинского, Каланчакского, Великолепетихского и Верхнерогачинского муниципальных округов, а также Новокаховского городского округа.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, уточнили в компании.

10 августа в Новороссийске и Геленджике произошло аварийное отключение электроэнергии. В оперштабе уточнили, что электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

За день до этого в 51 населенном пункте Татарстана из-за непогоды отключилось электричество. Без света остались 2299 домов.

Ранее ряд областей Армении остались без электричества.

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