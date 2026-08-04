Ряд областей Армении остались без электричества

Аварийное отключение оставило без электричества пять областей Армении

Аварийная ситуация, возникшая в сетях производства и передачи энергосистемы, привела к полному прекращению электроснабжения в ряде городов и прилегающих сел пяти областей Армении. Об этом сообщает компания «Электрические сети Армении» в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-службе отметили, что диспетчерские ограничения были применены в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областях.

В данный момент специалисты министерства территориального управления и инфраструктур республики и оператора системы осуществляют аварийные работы, чтобы восстановить электроснабжение в сжатые сроки.

До этого сообщалось, что румынская компания Nuclearelectrica начала импорт электроэнергии из Украины для покрытия дефицита, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС «Чернавода».

Поставки осуществляются при содействии молдавской государственной компании Energocom на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2023 году. Документ предусматривает укрепление энергетической устойчивости и взаимную поддержку между двумя компаниями.

Ранее сообщалось, что в Молдавии ожидаются отключения электроэнергии.