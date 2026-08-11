«Народный фронт» и Минпромторг России передали технику группировке войск «Север»

В Ростовской области «Народный фронт» при поддержке Минпромторга России передал технику группировке войск «Север». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Всего было передано 23 автомобиля УАЗ «Профи». Переданную технику планируется переоборудовать для работы в составе мобильных огневых групп. Автомобили имеют высокую проходимость и возможность оперативного перемещения между позициями.

«Минпромторг оказывает большую помощь в оснащении мобильных огневых групп, в том числе турелями, прицелами и другими необходимыми устройствами, которые передаются при участии Народного фронта», — отметил представитель «Народного фронта» Анатолий Чернышов.

Переданные автомобили обладают высокой проходимостью и позволяют оперативно перемещать мобильные огневые группы между позициями. На машины военные установят турели с электроприводом и пулеметы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Военнослужащий с позывным «Урал» сообщил о дальнейшем оснащении автомобилей. На машины планируется установить турели с электроприводом и пулеметы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«Эту технику можно быстро перемещать, размещать в укрытиях и использовать как с удаленных позиций, так и для сопровождения подразделений. На автомобили установят турели с электроприводом и по три пулемета для противодействия БПЛА», — отметил военнослужащий.

По его словам, мобильные группы должны прикрывать небо над позициями и сопровождать технику во время перемещений.

Военнослужащий также передал благодарность руководству Минпромторга России и «Народному фронту».

«От лица командира и руководящего состава нашей группировки выражаю благодарность Минпромторгу России и «Народному фронту» за оказанную помощь», — заявил он.