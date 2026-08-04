В Саратове двухлетний мальчик впал в кому из-за кости в бронхах

В Саратове спасли мальчика, впавшего в кому из-за колпачка от ручки в бронхах

Медики Саратовской областной детской больницы спасли ребенка, который впал в кому из-за инородного предмета в дыхательных путях. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик был доставлен в стационар бригадой скорой помощи в состоянии комы, медикам удалось стабилизировать его состояние. Выяснилось, что мальчик играл во дворе со страшим братом, мяч попал ему в грудь. После чего он почувствовал себя плохо.

Родители обратились в одно из медицинских учреждений, где ребенку поставили диагноз «ушиб грудной клетки». Спустя несколько часов самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось, начался сильный кашель, семья вновь обратилась за помощью в поликлинику по месту жительства, но назначенное лечение не дало результата, состояние мальчика только ухудшалось.

Родители вызвали скорую помощь. В ходе обследования в больницу врачи обнаружили в просвете бронхов маленького пациента колпачок от ручки, который пришлось удалить с помощью бронхоскопа. Состояние маленького пациента не вызывает у медиков опасений, ребенка готовят в к выписке.

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