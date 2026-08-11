Россиянам рассказали о пользе масла черного тмина

Масло черного тмина поддерживает иммунитет, улучшает самочувствие и защищает организм от воспалений. Основной активный компонент — тимохинон — мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалительными процессами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Продукт также богат полезными жирными кислотами (омега-6 и омега-9), которые способствуют очищению сосудов, снижению «плохого» холестерина и нормализации обмена веществ. В составе присутствуют витамины группы B, витамин E, калий, фосфор, кальций и железо, укрепляющие нервную систему и иммунитет.

Однако, по информации издания, употреблять масло черного тмина нужно с осторожностью. У некоторых людей оно может вызывать аллергические реакции: сыпь, зуд, расстройство желудка. Кроме того, масло влияет на уровень сахара в крови, поэтому при диабете необходима консультация врача и постоянный контроль глюкозы. Во время беременности в средних и больших дозах масло, по некоторым данным, может стимулировать матку, поэтому его лучше избегать.

Для максимальной пользы специалисты советуют выбирать качественный продукт: масло холодного отжима, без добавок и консервантов.

Диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова до этого говорила, что масло черного тмина используется для лечения экземы, псориаза и других кожных заболеваний благодаря своим противовоспалительным и антисептическим свойствам. Кроме того, по словам врача, оно помогает в борьбе с различными патогенами, включая бактерии и грибы.

Ранее диетолог назвала три жирных продукта, которые помогут похудеть.