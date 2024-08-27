Чем полезно масло черного тмина и можно ли употреблять его каждый день? Польза и вред масла черного тмина: мнение диетолога и гастроэнтеролога

Масло черного тмина было известно еще в Древнем Египте и использовалось как косметическое средство. Когда ученые узнали о пользе масла, его начали использовать и в кулинарии. Какие полезные свойства есть у масла черного тмина, чем оно может быть вредно и кому лучше вовсе не включать его в рацион, «Газете.Ru» рассказала диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова.

Что такое масло черного тмина и каков его состав

Масло черного тмина — растительный ингредиент, который получают из однолетнего травянистого растения Nigella sativa. Источник масла — сырые семена черного тмина. Их обрабатывают путем холодного отжима или прессования, что позволяет сохранить все полезные вещества масла, отметила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт и нутрициолог Александра Разаренова.

Масло черного тмина используют в медицине, а также в кулинарии в качестве активной добавки.

В состав масла входит большое количество ненасыщенных и насыщенных кислот: Омега-3, Омега-6, Омега-9, пальмитиновая кислота. Помимо этого масло содержит микроэлементы: цинк, железо, кальций, фосфор, медь; токоферолы (витамин Е), поливитамины группы А, Е, D; бета-каротин, фитостеролы и другие фитохимические соединения.

«Масло ценится также за содержание тимохинона — основного биоактивного компонента, обладающего антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами. В составе масла много стеролов — соединений, которые могут помочь в снижении уровня холестерина и поддержании здоровья сердца», — добавила врач.

В чем польза масла черного тмина: 9 главных свойств

Масло черного тмина обладает множеством полезных для организма свойств. Диетолог перечислила основные из них.

Помогает снизить воспаление в организме, что может быть полезно при хронических заболеваниях.



Защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, что может замедлить процесс старения и снизить риск развития различных заболеваний.



Способствует повышению иммунной активности, что помогает организму бороться с инфекциями и заболеваниями.



Снижает уровень холестерина и улучшает состояние сосудов, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

close 100% Madeleine Steinbach/Shutterstock/FOTODOM

Может помочь в контроле уровня глюкозы, что особенно полезно для людей с диабетом. Согласно исследованиям , при приеме семян и масла тмина в течение полугода у больных сахарным диабетом отмечаются улучшения.



, при приеме семян и масла тмина в течение полугода у больных сахарным диабетом отмечаются улучшения. Способствует улучшению пищеварительных процессов и может помочь при различных расстройствах желудочно-кишечного тракта.



Используется для лечения экземы, псориаза и других кожных заболеваний благодаря своим противовоспалительным и антисептическим свойствам.



Помогает в борьбе с различными патогенами, включая бактерии и грибы.



Способствует укреплению волос и улучшению их здоровья.

Эти свойства делают масло черного тмина популярным средством в традиционной медицине и фитотерапии. Однако перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства. Кроме того, масло не может заменить плановую терапию. Александра Разаренова диетолог, врач-гастроэнтеролог

Как масло черного тмина используют в медицине, косметологии и кулинарии

В медицине

Как и любая активная добавка, масло черного тмина требует длительного и регулярного применения. Оно оказывает действие на многие системы организма, обладает противобактериальным, противовоспалительным, иммуностимулирующим, ранозаживляющим, жаропонижающим, противогрибковым действием.

В медицине, по словам врача, масло черного тмина считается полезным из-за того, что оно:

обладает антисептическими свойствами, что делает его полезным для обработки мелких ран и порезов;

может применяться для облегчения болей в суставах и мышцах при артрите или других воспалительных состояниях.

В косметологии

Масло черного тмина используется и в косметологии. По словам Разареновой, оно улучшает состояние проблемной кожи, выработку коллагена, способствует разглаживанию морщин. Его часто используют для производства кремов и масок.

«Масло помогает увлажнять и питать сухую кожу. Также оно обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, что может помочь в борьбе с акне. Используется для уменьшения покраснения и зуда при экземе или псориазе», — рассказала терапевт.

Масло черного тмина — ценный компонент в косметологии, так как:

помогает укрепить волосы, уменьшает их ломкость и способствует росту;

обладает противогрибковыми свойствами, что может помочь в борьбе с перхотью;

используется как массажное масло для снятия мышечного напряжения и улучшения кровообращения.

В кулинарии

В небольших количествах продукт можно добавлять в салаты и смешивать с другими заправками. Масло тмина используют в кашах, супах и овощных блюдах. Также семена черного тмина отлично подходят для десертов, выпечки, основных блюд, маринадов.

Масло хорошо сочетается с овощами, крупами, бобовыми и мясными блюдами. Можно добавлять в готовые блюда перед подачей. Александра Разаренова диетолог, врач-гастроэнтеролог

Как и с любым маслом, важно соблюдать умеренность, чтобы не перебить вкус основного блюда и избежать чрезмерного потребления калорий, подчеркнула Разаренова.

«Масло черного тмина имеет довольно сильный вкус, поэтому лучше начинать с небольших доз и корректировать по мере необходимости. Храните масло в темном и прохладном месте, чтобы сохранить его свойства. Таким образом, масло черного тмина может стать отличным дополнением к вашему рациону, придавая блюдам уникальный вкус и пользу», — отметила диетолог.

Для жарки и тушения масло масло черного тмина не годится.

Масло тмина стоит покупать только в том случае, если оно изготовлено методом холодного отжима. Желательно приобретать в емкости небольшого объема, так как после вскрытия продукт хранится недолго — масло рекомендуется держать в прохладном и темном месте не более трех месяцев .

Сколько тмина можно есть в день

Тмин можно употреблять в нескольких видах: семена, масло и специальные лекарственные капсулы.

500 мг или 1 чайную ложку масла черного тмина ежедневно можно употреблять взрослым

В капсулах масло черного тмина рекомендуется принимать не чаще 1-2 раз в день, чтобы не вызвать побочных эффектов и не спровоцировать осложнений.

Семена в качестве приправы к блюдам также стоит добавлять в разумных количествах. Взрослым можно до 3 граммов приправы в сутки, детям 3-15 лет — 2 грамма.

close 100% Cagla Acikgoz/Shutterstock/FOTODOM

Вред, противопоказания и побочные эффекты

Несмотря на свои многочисленные полезные свойства, масло черного тмина может иметь и потенциальный вред, вызывая побочные эффекты от краткосрочного или длительного применения, предупредила диетолог.

Важно Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется использовать масло черного тмина без консультации с врачом.





У некоторых людей может возникнуть аллергия, проявляющаяся в виде зуда, сыпи или отека. Перед использованием масла на большом участке кожи рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество на запястье.

«При наличии серьезных кожных заболеваний или открытых ран лучше проконсультироваться с врачом перед использованием масла», — обратила внимание терапевт.

По словам Разареновой, масло черного тмина также следует принимать с осторожностью (либо вовсе от него отказаться) некоторым категориям людей.

Тминное масло противопоказано людям с острым течением различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в особенности при гастрите, язвах, диарее.

Тмин нельзя употреблять при заболеваниях желчного пузыря, мочекаменной болезни.

Масло может снижать кровяное давление, что может быть опасно для людей с низким давлением или принимающих препараты для его снижения.

Продукт может резко снижать уровень глюкозы, что требует осторожности у людей, склонных к гипогликемии.

В период предоперационной подготовки рекомендуется прекратить использование масла за две недели до хирургического вмешательства из-за его влияния на свертываемость крови. Александра Разаренова диетолог, врач-гастроэнтеролог

По словам врача, масло может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами и медикаментами, усиливая или ослабляя их действие.

Масло черного тмина, конечно, не может исцелить от всех болезней. Но у него достаточно большой спектр применения. Главное — во всем соблюдать меру.

«Использование масла как единственного средства для лечения заболеваний может привести к ухудшению состояния здоровья. Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом использования масла черного тмина, особенно если у вас есть хронические заболевания, или вы принимаете другие лекарства», — заключила Разаренова.